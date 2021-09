Seplag e SEE no AC retificam três Processos Seletivos com mais de 150 vagas

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Acre (Seplag) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), no estado do Acre, anunciaram retificações de três novos Processos Seletivos Simplificados que têm como objetivo à contratação temporária de 156 profissionais de níveis médio, magistério e superior para atenderem a Educação de Jovens e Adultos (EJA); o Ensino Especial e o Ensino Regular.

Conforme os documentos (retificações I) os quadros de vagas dos três editais foram atualizados, e passam a constar conforme especificado a seguir.

No edital nº 01/2021 (EJA) são ofertadas 67 vagas dentre os cargos de professor PNS-P2 – EJA I (25); professor PNS-P2 – linguagens (13); professor PNS-P2 – língua inglesa (1); professor PNS-P2 – ciências humanas (12); professor PNS-P2 – matemática e física (6) e professor PNS-P2 – ciências da natureza (9).

Já o Processo Seletivo nº 01/2021 (Ensino Especial) disponibiliza 58 vagas para Assistente Educacional (20); Professor do Atendimento Educacional Especializado P2 (7); Professor Tradutor Intérprete de Libras P2 (13) e Professor Mediador P1 (18).

Por fim, o edital nº 01/2021 (Ensino Regular) oferta 31 vagas entre os cargos de Professor Nível 2 nas disciplinas de Artes (1); Ciências/Biologia (2); Educação Física (2); Física (4); Geografia (3); História (2); Língua Espanhola (2); Língua Inglesa (5); Língua Portuguesa (5); Matemática (4); Química (2); Sociologia (1).

Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades nas zonas urbana e rural, em diferentes municípios, em jornada de trabalho semanal de 12 a 30 horas, com remuneração mensal que pode alternar de R$ 1.039,00 e R$ 2.164,67.

Inscrições e seleção

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 22 de setembro de 2021 às 23h59 do dia 1º de outubro de 2021, exclusivamente pela internet, mediante preenchimento e formulário relativo a cada edital disponível em endereço eletrônico.

É importante destacar que a avaliação dos candidatos inscritos consistirá em fase única, caracterizada em prova de títulos e experiência profissional, de caráter apenas classificatório, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2021 (EJA)

RETIFICAÇÃO I

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2021 (ENSINO ESPECIAL)

RETIFICAÇÃO I

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2021 (ENSINO REGULAR)

RETIFICAÇÃO I

PROVAS RELACIONADAS