Sequestrador usava aliança de ouro no dedo com nome da vítima antes de ser morto em confronto, diz polícia

O segundo sequestrador, morto em confronto com a polícia nessa segunda-feira (20), estava com a aliança de ouro da vítima, quando houve a abordagem no imóvel em que ele estava, no Residencial Betaville, em Campo Grande. O anel foi retirado do dedo dele na Santa Casa, logo após a confirmação do óbito, segundo afirmou ao G1 o delegado João Paulo Sartori, responsável pelas investigações.