Série D: Castanhal decepciona e fica fora das oitavas

Uma das surpresas a formação das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D foi a eliminação do Castanhal-PA, que tinha campanha invicta na primeira fase.

A Ferroviária tem a melhor campanha até agora com 37 pontos e vai ser a única representante paulista em busca do título da quarta divisão.

Mais cinco clubes confirmaram, neste domingo à tarde, suas vagas nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D: Moto Club-MA, ABC, América-RN, Paragominas-PA e Uberlândia.

Sete dos oito jogos já estão definidos e o último depende do jogo de segunda-feira entre Guarany-CE contra o Galvez-AC.

Este último jogo da segunda fase será realizado na segunda-feira a partir das 15 horas em Sobral(CE). No primeiro duelo, no Acre, houve empate por zero a zero, portanto, quem vencer fica com a vaga. Depois vai pegar o Campinense-PB nas oitavas.

Nas oitavas segue a forma de mata-mata, com os times de melhor campanha tendo a vantagem de disputar o segundo jogo em casa.

OS CONFRONTOS DAS OITAVAS:

Ferroviária-SP x Esportivo-RS

União-MT x Caxias-RS

Aparecidense-GO x Cianorte-PR

Joinville-SC x Uberlândia-MG

ABC-RN x 4 de Julho-PI

Atlético-CE x Paragominas-PA

América-RN x Moto Club-MA

Campinense-PB x Guarany-CE ou Galvez-AC