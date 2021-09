Série D: Galvez sofre revés para o Guarany e é eliminado em Sobral-CE

A participação acreana na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D terminou na tarde desta segunda-feira (20), no estádio do Junco, com a derrota do Imperador Galvez para o Guarany de Sobral-CE por 2 a 0. Daniel Passira e João Gabriel marcaram os gols da vitória do time cearense.

Como fica

Com a derrota, o Imperador Galvez vira a chave e volta as suas atenções para a disputa do returno do Campeonato Acreano 2021. O próximo compromisso do clube está agendado para o próximo domingo (26), às 16h, no estádio Florestão, contra o Humaitá. Por outro lado, o Guarany avança às oitavas de final e terá compromisso pelo jogo da ida contra o Campinense-PB.

Resumo do jogo

O primeiro tempo da partida foi de poucas emoções para os dois lados. No entanto, o Guarany-CE tentava propor o jogo, mas o setor de criação tinha dificuldades para colocar seus homens de frente na cara do gol.

As três melhores oportunidade de gols foram criadas pelo Cacique do Vale. Na primeira delas, Geraldo, após boa jogada, arriscou chute, mas errou o gol imperialista. Pouco depois, Paulista fez boa jogada na entrada da área, mas chutou no meio do gol para a defesa de Wanderson. A terceira e melhor oportunidade de gol veio aos 42 minutos. Raí bateu de fora da área e o goleiro do Galvez se esticou para mandar para escanteio.

Gols

Na etapa final, o time da casa veio mais incisivo e disposto a conseguir a vaga às oitavas de final e, aos 14 minutos, Daniel Passira abriu o placar escorando cruzamento no meio dos defensores do Galvez.

O gol deu confiança ao time da casa que manteve a posse de bola e passou a buscar o segundo gol diante de um Galvez sem poder de reação.

Nos acréscimos, o Cacique do Vale encaixou um contra-ataque mortal. Paulista encontrou João Gabriel sozinho, que saiu na frente do goleiro Wanderson e tocou para o fundo da rede, para selar a classificação.