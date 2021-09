Serpentes mais perigosas do Brasil são encontradas em residenciais de Porto Velho

Espécies mais perigosas do Brasil: Coral-verdadeira e Jararaca

No Brasil, pode-se diferenciar as espécies de serpentes mais “perigosas” em duas categorias: potência do veneno e frequência de acidentes.

A coral-verdadeira, encontrada no residencial do Bairro Novo, possui o veneno mais tóxico de todas as serpentes peçonhentas do Brasil. O envenenamento por ela tem reação neurotóxica, que atinge o sistema nervoso e interrompe todos os comandos dados pelo cérebro.

Conforme estudos, após ser picado pela coral, as chances de sobrevivência são de 50%, com possibilidade de sequelas severas.

Já a Jararaca, encontrada no residencial da zona Leste, é considerada a mais perigosa por risco de acidentes, já que a espécie é caracterizada pelo comportamento arisco de defesa, além de viver em diversos tipos de habitat e ser abundante no Brasil.

De acordo com o herpetólogo Willianilson Pessoa, famoso especialista em serpentes, mais de 90% dos acidentes com cobras no Brasil são causados por jararacas.

Como diferenciar a coral-verdadeira da falsa?