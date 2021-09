Sesc promove “Escrita criativa: o processo e o resultado na literatura”

O Serviço Social do Comércio no Acre promove a quarta edição do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leitura. As atividades começam com a oficina “Escrita Criativa: o processo e o resultado na literatura”, de 20 a 24 de setembro, das 13 horas às 15 horas, com o ministrante Bruno Ribeiro (PB). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço https://www.sympla.com.br/oficina-escrita-criativa-o-processo-e-o-resultado-na-literatura__1341676 e a capacitação será online.

A oficina é direcionada a qualquer pessoa que deseje escrever, seja profissionalmente ou não, editar ou melhorar sua redação e criatividade. Neste curso, a ideia não é simplesmente formar escritores, mas fortalecer os alunos, entregando ferramentas e imaginários novos para que possam somá-los às suas experiências e profissões.

A intenção, também, é acomodar os textos produzidos pelos estudantes e estimular um intercâmbio frutífero, trabalhando com a invenção e a desconstrução ficcional com o apoio da teoria e a prática do texto criativo, exercitando constantemente técnicas de redação que os ajudarão a terem mais segurança na hora de desenvolverem suas ideias e projetos.

O oficineiro

Bruno Ribeiro é um mineiro radicado na Paraíba, vencedor dos prêmios Brasil em Prosa (2015), Machado Darkside (2020) e Todavia de Não-ficção (2020). Mestre em Escrita Criativa pela UNTREF (Argentina). Autor, dentre outros, dos romances Febre de Enxofre e Glitter, e do conto “Como usar um pesadelo”.