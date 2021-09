Sesc Saúde nas Empresas volta a atender comerciário no trabalho

Desenvolvido especialmente para empresas parceiras do Sesc, o Sesc Saúde nas Empresas visa melhorar a qualidade de vida e aumento do bem-estar dos colaboradores destas instituições. Além disso, objetiva também contribuir para o melhor desempenho das empresas. Mesmo no período de pandemia do Covid-19, no mês de setembro, os serviços de atendimento em saúde do Sesc foram reativados com o Grupo Raviera, na Xapuri Motors, Acrediesel, Hyundai e Michelin. No total, mais de 300 colaboradores foram atendidos.

Foram realizadas orientações sobre saúde mental, mural dinâmico, imunização para H1N1, sarampo (tríplice viral), febre amarela e tétano, e medidas preventivas de saúde. Para a coordenadora do projeto no Acre, Thaís Roma, novas atividades serão inseridas nas visitas às empresas.

“Este ano, a coordenação de saúde, em parceria com o programa cultura, terão um cardápio bem diversificado de ações integrando saúde, música, contação de história para levar orientações e alegrias para os comerciários de Rio Branco”, disse a gerente.

Cristiane Lopes, representante do RH do grupo Raviera, destaca a importância do projeto do Sesc Saúde nas Empresas para os colaboradores. “Este projeto traz mais qualidade de vida para os nossos colaboradores e também para os seus lares, pois aprender aqui e replicam em casa”, disse.

Sesc Saúde nas Empresas

O projeto é desenvolvido com base nas características de cada empresa, e as ações se iniciam pela aplicação de um questionário e aferição de dados. Baseado nos resultados, estratégias são traçadas de modo a estimular a adoção de hábitos saudáveis que contribuam para a adequada qualidade de vida dos indivíduos. Todas as ações são desenvolvidas dentro das empresas em horários flexíveis, de modo a não prejudicar a rotina de trabalho.

Atendimento para sua empresa e mais informações e agendamentos ligue: 3302 2883 ou pelo e-mail [email protected].

