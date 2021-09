Sessão solene da Aleac é marcada por homenagens emocionantes à contribuição da Igreja Católica no Juruá

A Diocese de Cruzeiro do Sul foi fundada em 22 de maio de 1931 como Prelazia do Alto Juruá, pelo Papa Pio XI. A nova prelazia foi confiada aos Padres Espiritanos da Alemanha. No ano de 1935 recebeu seu primeiro Bispo, Dom Henrique Ritter com a missão de organizar a estrutura dessa nova prelazia.

Somente em 25 de junho de 1987 foi elevada a Diocese. Foram os missionários alemães os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da cidade que hoje é a segunda maior do Acre. Eles superaram o isolamento da região e iniciaram a construção de vários prédios com arquitetura alemã. A Diocese hoje contempla 11 município sendo 8 no Acre e 3 no Amazonas.

E essa contribuição está sendo homenageada nesta quinta-feira (30) pela Assembleia Legislativa do Acre em uma sessão solene que ocorreu no Teatro dos Náuas.

Além da presença dos deputados, a sessão foi prestigiada por diversas autoridades locais, secretários, além do Ministério Público e da ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Cameli. O evento teve início com apresentação dos hinos Nacional, Acreano e de Cruzeiro do Sul.

Para Dom Flávio Giovanele, bispo da Diocese se Cruzeiro do Sul, a homenagem é recebida com gratidão, já que é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido nos últimos 90 anos.

“A Igreja Católica está presente aqui no Juruá mesmo antes da formação dos municípios, de forma esporádica, mas efetivamente completa 90 anos de muita contribuição a essa região e com grande alegria que recebemos essa homenagem”, destaca.

O prefeito Zequinha Lima (Progressistas) destacou que a história da Igreja Católica no Juruá se confunde com a da cidade de Cruzeiro do Sul.

“Uma justa homenagem da Aleac aqui para esse reconhecimento à Igreja Católica, obrigada por estarem aqui nessa sessão durante a programa do nosso aniversário de 117 anos de Cruzeiro do Sul. Quando se conta a história de Cruzeiro tem três pontos que não podemos deixar de registrar que são: a presença dos nordestinos, a contribuição do Sétimo Bec e da Igreja Católica, que tanto contribuiu e tem importantes parcerias com as gestões na área da educação e, principalmente social. Eu sou fruto desse trabalho, pois fui seminarista por 5 anos e tudo que sou hoje é por esse formação. Vivemos dias muito difíceis esse ano, quatro alagações assim que pegamos a Prefeitura e lá estava a Igreja Católica ajudando. Na pandemia, o primeiro ato que a Igreja Católica te dou dizer que fecharia as portas para proteger os fiéis. E vocês deputados, vão entrar para a história por ser a primeira Legislatura a trazer a Aleac aqui para nosso município”, destacou o prefeito.

Representando o Governo do Acre, o vice-governador Werles Rocha (PSL) participou da solenidade e parabenizou os deputados pela iniciativa da sessão solene.

“Estou muito feliz em estar aqui representando o Governo nessa semana em uma justa homenagem a igreja católica que tem papel tão importante no nosso estado e de forma tão especial aqui no Juruá. É uma felicidade estar neste momento e fazer esse reconhecimento a essa pessoas”, destacou Rocha

Foram as irmã Maristas quem também contribuíram imensamente para a educação no Vale do Juruá, a educação Marista é considerada como responsável pelo desenvolvimento espiritual e educacional. Foi nas escolas lideradas pelo grupo que chegou ao Juruá em 1961, que muitos políticos importantes do Acre estudaram.

A Diocese também modificou a saúde na região do Vale do Juruá e outros municípios acreanos como Sena Madureira, quando as Irmãs de Nossa Senhora realizaram atendimentos em comunidades tão necessitadas. Representantes destas e outras ordens for homenageadas.

