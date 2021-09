Setembro Amarelo: órgão do governo conta história de Vincent van Gogh associado à campanha de prevenção ao suicídio

Com o objetivo de prevenir números de suicídio, a campanha Setembro Amarelo teve início em 2014, pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). No dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e várias instituições e órgãos públicos e privados aderem a campanha e no Acre não seria diferente.

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), órgão gestor da política cultural do Estado, anunciou que contará a história do pintor holandês Vincent van Gogh, que segundo historiadores, durante sua vida apresentou comportamentos suicidas e depressivos. “A Fundação de Cultura Elias Mansour une-se a essa campanha; em setembro, contaremos a história do pintor holandês Vincent Van Gogh. Além de fatos sobre a vida do artista, buscaremos auxiliar na conscientização da prevenção ao suicídio, seguindo a cartilha do site www.setembroamarelo.com”.

Os assuntos das publicações dessa campanha vão desde “entendendo sinais”, que seria uma forma de conhecer para prevenir até a representação da cor amarela nos trabalhos de Vincent van Gogh e as contribuições dele no mundo da arte. Além disso, as postagens falarão sobre a arte como forma de salvar, desmistificando o comportamento suicida, locais e ações no Estado do Acre.

Vincent van Gogh

Van Gogh foi um pintor holandês, representante da pintura pós-impressionista que viveu entre 1853 a 1890. De acordo com historiadores de arte, Van Gogh tinha comportamentos depressivos, com crises nervosas e longos períodos de solidão. O artista morreu sem reconhecimento e a causa da sua morte ainda é uma especulação, há teorias de que van Gogh teria colocado fim à própria vida, enquanto há pessoas que afirmam que foi vítima de bala perdida.

Contudo, os comportamentos depressivos eram parte da vida do pintor e, por isso, sua história pode ser associada à campanha do Setembro Amarelo. Os quadros mais famosos de Vincent van Gogh são Os Girassóis (1888) , Auto Retrato com a Orelha Cortada (1888) e A Noite Estrelada (1889), este reconhecimento veio apenas após a sua morte.

Procure ajuda

Se você está precisando de ajuda ou conhece alguém que está passando por dificuldades, procure um profissional ou ligue no disk 188 para contatar o Centro de Valorização à Vida. A ligação é gratuita a partir de qualquer linha telefônica e, desde 2018, funciona em todos os estados e no Distrito Federal. O Centro de Valorização à Vida também possui um canal de chat online e e-mail.