Sheila Bellaver: quem é a caminhoneira que dirige um Scania rosa pelo Brasil

Imagine um caminhão Scania cor-de-rosa equipado com cozinha, televisão, aparelho de DVD e até babyliss para cachear os cabelos. Caso um dia você passe pela estrada e se depare com um veículo nesse estilo com a estampa “Sheila Transportes”, saiba que provavelmente quem está ao volante é a gaúcha Sheila Rosa Marchiori, conhecida como Sheila Bellaver, de 38 anos.

Ela trabalha como caminhoneira há 11 anos e transporta frutas e verduras por várias unidades federativas do país, como São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Com o tempo, passou a exibir sua vida pessoal e profissional na internet e estrelar publicidades de empresas diversas. Sheila acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.