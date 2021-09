Site diz que AC tem rua e escola com nome que homenageia presidente da Ditadura Militar

A professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e a mestrando em Artes Visuais no Instituto de Artes da UNESP Giselle Beiguelman desenvolveram o site “Ditamapa”. A página tem um mapa marcado com os locais que tem o nome em homenagem aos cinco presidentes da Ditadura Militar no Brasil. No Acre, há uma rua e uma escola homenageando o primeiro presidente deste período: Castelo Branco.

A rua Castelo Branco fica localizada no Conjunto Esperança, na capital acreana. Já a Escola Municipal Presidente Castelo Branco, fica no município de Epitaciolândia e tem entre 200 a 500 matrículas de educação infantil e ensino fundamental. Pelo menos 157 logradouros em homenagem ao presidente Humberto Castelo Branco foram registrados pelo Ditamapa, sendo 24 na Região Norte.

No Brasil, 559 logradouros foram registrados com homenagens aos cinco presidentes sendo 157 de Humberto Castelo Branco (1964-1967), 184 de Arthur da Costa e Silva (1967-1969), 109 de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), 51 de Ernesto Geisel (1974-1979) e 34 de João Batista Figueiredo (1979-1985).

Quem foi Castelo Branco?

Humberto de Alencar Castelo Branco, marechal do Exército Brasileiro, foi o primeiro presidente da Ditadura Militar. Durante seu governo, que iniciou em 1964 e terminou em 1967, foi promulgada a Constituição Brasileira de 1967, que garantia maiores poderes ao presidente da República. Foi durante o Governo Castelo Branco que foi instaurado o Ato Institucional número 2 (AI-2), que tornou as eleições presidenciais indiretas e acabou com os partidos políticos, dando início ao sistema bipartidário, onde só existiam dois partidos: Aliança Renovadora Nacional (Arena), governista, e Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Castelo Branco teve como sucessor Arthur da Costa e Silva, conhecido por instaurar o Ato Institucional número 5 (AI-5)