Solenidade de 7 de setembro: Governo anuncia construção de memorial em homenagem às vítimas fatais da Covid-19

O Governo do Estado anunciou durante a solenidade de comemoração do 7 de setembro, no Centro de Rio Branco, a construção de um memorial em homenagem às vítimas fatais da COVID-19 no Acre.

O projeto está sendo elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur).

Se trata de uma fonte luminosa que será construída em frente ao Into, com placas contendo imagens das pessoas que morreram em decorrência da doença. Será instalada também um reservatório de velas para que as famílias acreanas acendam.

Luiz Felipe Aragão, representante da Sedur, destacou que a estrutura é uma forma que o governo encontrou de se solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos.

“Uma fonte que traz luz para lembrar que essas pessoas ainda estão vivas em inúmeros corações, e água para lembrar da limpeza e purificação. O governo realiza esse projeto em forma de solidariedade e compaixão”, destacou.

A obra está avaliada em pouco mais de R$ 300 mil e deve ser entregue, concluída, até o final do ano de 2021.

Fotos: Everton Damasceno/ContilNet