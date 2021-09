Sônia Lima revela que Silvio Santos lhe vendeu para Playboy: “Ajudou na carreira”

Sônia Lima, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., relembrou a vez em que foi gerenciada por Silvio Santos. Em resumo, ela conta que mesmo quando já estava casada, só chegou a posar na Playboy por ter recebido a ajuda do patrão. “Ele me aconselhava muito”, conta.

De acordo com a atriz, ela recebeu inúmeros convites, mas só aceitou quando precisou de dinheiro. “Foram muitos convites até eu aceitar por causa de uma situação na minha família. Todos os exemplares foram vendidos em três dias, não sobrou nada. Nem eu consegui a minha”, revelou.

Em seguida, mesmo casada, Sônia Lima voltou a receber ajuda de Silvio Santos, já que, segundo a própria, estava quase falindo. “Na segunda vez, eu já estava casada com o Wagner Montes, e foi ele quem negociou. Estávamos quebrados na ocasião. Foi o que pudemos fazer para botar nossa pipa no ar outra vez. Fiz porque precisava muito”, lembra a ex-contratada do SBT.

“A revista ajudou na minha carreira também, colhi muitos frutos. Me trouxe um público A e B, que eu não atingia com a televisão. Fiquei muito feliz e só posso agradecer por ter feito”, destaca a atriz.

