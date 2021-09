Sorteio define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Os duelos ficaram definidos com: Athletico-PR x Flamengo e Atlético-MG x Fortaleza. As vagas nas finais serão decididas com jogos de ida e volta, com a ordem dos mandos de campo a ser definida no sorteio desta quarta.

As quatro partidas devem ser disputadas no fim do mês de outubro, com data base para os dias 20 (ida) e 27 (volta).

O Athletico chegou à semifinal após eliminar o Santos com vitórias por 1 a 0. O Fla aplicou 6 a 0 no agregado contra o Grêmio (4 a 0 e 2 a 0). O Galo também venceu as duas contra o Fluminense (2 a 1 e 1 a 0). E o Fortaleza ganhou do São Paulo por 3 a 1 após 2 a 2 na ida.

Athletico, Atlético-MG e Flamengo já garantiram R$ 15,1 milhões só em premiação na Copa do Brasil. O Fortaleza recebeu um pouco mais, R$ 17,2 milhões, porque ele é o único semifinalista que vem desde a primeira fase da Copa do Brasil.

Quem avançar para a decisão vai garantir, pelo menos, mais R$ 23 milhões – esse é o valor dado ao vice-campeão. Quem conquistar a Copa do Brasil vai abocanhar mais R$ 56 milhões.