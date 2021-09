Startup dos EUA procura brasileiros para home office e salário em dólar

Com o dólar cotado acima dos R$ 5,20, ganhar salário na moeda norte-americana é o desejo de qualquer brasileiro que vê seu poder de compra cada vez mais corroído pela alta dos juros e da inflação, além dos produtos importados que estão cada vez mais caros.

Bom, a sua chance de trabalhar em uma startup que paga em dólar sem precisar sair do Brasil, chegou. A Origin, uma plataforma de bem-estar financeiro sediada na Califórnia (EUA) e fundada por um brasileiro, está com 50 vagas de emprego abertas para as áreas de produto e tecnologia.

Além do pagamento em dólar, a empresa oferece plano de saúde, reembolso para despesas com educação, aulas de inglês, reembolso para despesas com espaços de coworking, além de flexibilidade de horário, entre outros benefícios.

Essas são algumas das vagas que a Origin está contratando:

– Brand Designer;

– Product Designer;

– People Partner;

– Staff Engineer;

– Fullstack Software Engineer;

– Design Director.

Para conferir as condições dessas e de outras vagas, clique aqui.