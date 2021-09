Surto de vômitos e diarreia atinge moradores de Acrelândia e Saúde suspeita de rotavírus

Um surto em pessoas com vômitos, diarreias, dores estomacais e febre está acometendo muito moradores de Acrelândia, município localizado na região do Abunã e distante cerca de 100 quilômetros da Capital Rio Branco.

Caso parecido foi registrado noutra região do Acre, na semana passada, no Vale do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul. Em Acrelândia, as principais vítimas têm sido idosos e crianças. Em duas semanas, houve o diagnóstico de 59 casos para a doença.

As unidades de saúde do município têm sido os locais onde os pacientes têm buscado socorro alegando sempre os mesmos sintomas e há suspeita de que a cidade estava sendo contaminada com um tipo de vírus capaz de causar tais problemas.

A coordenadora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, Raquel Dias, informou que em duas semanas foram registrados muitos casos de pessoas sempre se queixando do mesmo mal. A coordenação de saúde municipal orienta a população para que beba bastante água, lave bem os alimentos e as mãos. Outra orientação é que as verduras a serem consumidas têm que ser colocadas no hipoclorito (cloro) por pelo menos 15 minutos e, após isso, serem lavadas em água corrente. As crianças também devem ser monitoradas para que não levarem a mão na boca, disse o médico Raphael Lemos,

De acordo com o médico, os casos em Acrelândia podem estar relacionados a um rotavírus, cuja transmissão geralmente é feita através da água contaminada e dos alimentos. O médico está sugerindo que á água fornecida pelo Depasa na cidade seja examinada.

Uma das saídas para os casos, segundo aconselham os profissionais de saúde, é a ingestão de soro caseiro nos primeiros sintomas da doença. O soro caseiro é feito á base de água, sal e açúcar e é muito utilizado para combater a desidratação causada por vômitos ou diarreia, podendo ser usada para adultos, crianças (até em bebês) e ainda em animais domésticos. O calor dos últimos dias também contribuiria para a proliferação do problema.

Como preparar o soro caseiro

O preparo é muito fácil e prático, necessitando apenas:

• 1 litro de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada;

• 2 colheres rasas de açúcar (20 g);

• 1 colher de café de sal (3,5 g).

Misturar todos os ingredientes e beber pequenos goles várias vezes ao dia, de preferência na mesma proporção de líquidos perdidos através do vômito ou da diarreia. Os profissionais de saúde no município alertam que, se a diarreia e vômito se mantiverem por mais de 24 horas, é fundamental recorrer a um médico. Não é recomendado tomar remédios sem orientação médica porque pode ser prejudicial à saúde.