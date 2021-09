Suspeito de matar homem e colocar pênis em panela diz que agiu por ‘raiva’

O suspeito de 48 anos, preso por decepar a genital de outro homem em Itanhaém, no litoral de São Paulo, conheceu a vítima na mesma data do crime. Segundo apurado pelo G1 nesta sexta-feira (10), ele ainda teria relatado à polícia que ficou com raiva do homem, que teria tentado ter relações sexuais com ele, o que gerou uma desavença que resultou no crime.