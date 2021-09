Tadeu Schmidt pode apresentar o Big Brother Brasil 22

A confirmação da saída de Tiago Leifert está causando grande repercussão. De forma inesperada, a emissora fez o anúncio e acabou deixando o público incrédulo. Com a decisão tomada, resta a emissora carioca definir quem irá substituir Leifert na apresentação do Big Brother Brasil 22. Diversos nomes estão sendo especulado, mas a Globo parece ter um novo queridinho na disputa: Tadeu Schmidt.

Embora o nome de Ana Clara continue no páreo e esteja sendo muito pedido na rede para assumir o comando do reality show, a Globo prefere estudar melhor o assunto. Com isso, em meio a diversos nomes, o do apresentador do “Fantátisco” ganhou destaque e surge como um forte candidato a assumir o posto deixado por Tiago Leifert.

Assim como Pedro Bial e Leifert, Tadeu é jornalista e a emissora carioca tem em mente manter um profissional com esse estilo para apresentar o maior reality da casa. Schmidt teria sido tão bem aceito pela direção, que seu nome já aparece com certo favoritismo na concorrida disputa pela apresentação do Big Brother Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, diversos fatores estão pesando na escolha do jornalista, dentre eles a grande experiência de Tadeu na apresentação do “Fantástico”, que comanda o programa desde 2013. A desenvoltura do apresentador é inquestionável e muito elogiada e, por isso, agrada a grande maioria na emissora.

Embora ainda não tenha tido uma experiência direta na apresentação de atrações na área do entretenimento, sua desenvoltura no divertido quadro dos “Cavalinhos”, que acabou se tornando uma atração a parte dentro da revista eletrônica, revela sua capacidade de conseguir apresentar o BBB 22 de forma satisfatória.

Além da competência, outro fator chamou muita atenção da Rede Globo e foi essencial para o nome de Tadeu Schmidt entrar forte na disputa. Ainda de acordo com o Notícias da TV, algumas pesquisas foram feitas recentemente e revelam que o apresentador do “Fantástico” é elogiado pelo telespectador mais jovem e também pelo público com mais idade.

Desde o anúncio da saída de Tiago Leifert, diversos internautas começaram a especular possíveis nomes para preencher o posto deixado pelo jornalista. Se depender do público, a disputa está acirrada entre o recém-contratado Marcos Mion e a apresentadora Ana Clara Lima. Enquanto algumas pessoas acreditam que uma mulher seria muito bom para o reality, outras acreditam que a experiência do ex-apresentador de “A Fazenda” faz com ele seja a escolha correta.