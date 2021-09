Tartaruga-marinha é encontrada morta com ferimento no pescoço na praia de Boa Viagem

Uma tartaruga-marinha foi encontrada morta na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde deste domingo (5). O animal, da espécie conhecida como tartaruga-oliva, comum na região, apareceu na orla com um ferimento no pescoço, no limite com o bairro do Pina, de acordo com testemunhas.

O biólogo Carlos Matos estava na praia no momento em que a tartaruga apareceu. Ele disse que o animal foi levado para a areia pela maré.

“O pessoal que viu ela chegando, empurrada pela maré, disse que tinha uma corda e pesca enrolada no pescoço. Ela realmente está com uma cicatriz nesse local. Literalmente morreu enforcada”, afirmou.

Carlos Matos também afirmou que tentou ligar para a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e para o Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), mas ninguém atendeu.

“Não há nenhum órgão de meio ambiente de plantão para atender a esse tipo de chamada. Tem uma tartaruga-marinha morta e nenhum órgão que possa nem atender para recolher. Liguei para todos os números que consegui encontrar e ninguém atendeu”, declarou.

A prefeitura do Recife informou que a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) foi acionada e que o órgão enviou uma equipe ao local, para recolher a tartaruga.

Leia mais em G1, clicando AQUI.