Temporais ainda piores, recorde de calor e frio polar: veja previsão do Friale para esta semana

A chuva que caiu no Acre nesta segunda-feira (6) deixou um rastro de destruição causando destelhamentos, quedas de árvores e até de uma torre de quase 100 metros no interior do Acre, não foi a pior que os acreanos enfrentarão esta semana, segundo a previsão do pesquisador Davi Friale.

Segundo ele, a população e autoridades devem ficar alerta pois “nas próximas quinta-feira e sexta-feira, há previsão de fortes temporais, com chuvas fortes e prolongadas, raios, ventos, cujas rajadas poderão passar de 70km/h e queda pontual de granizo, em qualquer município do Acre”, diz.

O pesquisador afirma que uma onda de frio polar chega ao Acre na próxima quinta (9). Ele avisa que não será forte, “mas o suficiente para provocar leve queda da temperatura principalmente nas cidades acreanas de Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri”.

Mas antes disso, os acreanos ainda vão sofrer com o calor: “Há possibilidade de serem registrados novos recordes de calor no Acre”, alertou.