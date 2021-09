“Tenho muita pena”: Após fim do casamento por traição, Nicole Bahls abre o jogo e fala sobre Marcelo Bimbi

Após uma traição, Nicole Bahls decidiu colocar um ponto final em seu casamento com Marcelo Bimbi. No entanto, a modelo garante que não guarda mágoas do ex.

Em entrevista à revista Quem, Nicole falou que não voltará atrás em sua decisão. “A minha decisão é irreversível. Tenho muita pena das mulheres que passam por isso e acham que não são suficientes para viver sozinhas, construir suas conquistas, cuidar da casa e se dar o direito de serem amadas como merecem ser. Quero mostrar, que assim como eu, elas são capazes de construir seus sonhos, com muito amor próprio”, disse ela.

“Minha vida está em paz, tranquila. Estou trabalhando bastante. Depois de oito anos casada, estou voltando a me adaptar à vida de solteira”, declarou Nicole.

“Temos muito pouco contato, mas ele é uma pessoa muito especial. Me fez muito feliz, mas no final, nem eu e nem ele estávamos felizes mais juntos. Foi muito bom enquanto durou, mas não era o que Deus tinha planejado para nossas vidas. Tenho certeza de que tudo é para o bem, até o que não parece ser”, explicou Nicole Bahls.