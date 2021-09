Terremoto no Equador balança cidades do Acre e do Amazonas

O terremoto de magnitude 7,5 no Equador, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (23), foi sentido no Acre e no Amazonas, segundo registrou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Moradores de cidades do Acre e do sul do Amazonas relataram o tremor da terra, mas sem maiores danos.

Os municípios mais atingidos foram Cruzeiro do Sul, no Acre, e Atalaia do Norte e Tabatinga, no Amazonas, segundo o relato de pessoas em grupos de aplicativos nas redes sociais. O epicentro do terremoto foi na fronteira do Equador com o Peru, com 132 quilômetros de profundidade.

No Twitter, o presidente do Equador, Lenín Moreno, disse que, apesar da violência do tremor, os danos não foram grandes, mas ressaltou que o tremor foi sentido em todo o país.