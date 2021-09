Thalia revela por que abandonou a carreira de atriz há mais de 20 anos

Não há dúvida que as personagens Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro marcaram a geração dos anos 1990. As novelas mexicanas exibidas pelo SBT conquistaram o coração dos brasileiros e o sucesso foi tanto que a plataforma de streaming da Globo atendeu os pedidos do público e disponibilizou os sucessos. Ainda assim, os fãs de Thalia sentem falta de vê-la em novos trabalhos nas telinhas.