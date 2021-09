Tião Bocalom afasta Frank Lima da secretaria municipal de Saúde

Sem mencionar o nome de Frank Lima, secretário municipal de Saúde acusado de assédio sexual e moral a servidoras que trabalhavam sob sua coordenação, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, resolveu afastá-lo do cargo.

Decreto neste sentido foi emitido no final da tarde desta quinta-feira (2). No documento, o prefeito faz menção à recomendação do Ministério Público do Estado do Acre, que deu ao prefeito 72 horas de prazo para promover o afastamento. O decreto do prefeito foi editado no limite do prazo.

Também foi afastada a diretora de gestão, Tatiana Mendes de Assis, pelo mesmo período, e exonerado o servidor Francisco Lima.