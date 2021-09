Time-lapse surpreendente de aranha fazendo teia viraliza no TikTok; veja

Muita gente tem calafrios ao pensar em aranhas, mas de uma coisa ninguém discorda: é fascinante a maneira como elas constroem suas teias. São verdadeiras obras de arte da natureza!

Não por acaso, os usuários do TikTok ficaram maravilhados com um time-lapse caseiro postado no final de agosto pela usuária @dinaoren0. Pouco conhecida até então, ela viu seu conteúdo viralizar. A parte 1 da filmagem conta com quase 19 milhões de views e a versão completa já passou dos 61 milhões.

Ao que tudo indica, a aranha tiktoker é do gênero Gasteracantha, conhecida como aranha-espinhosa. Esse nome faz referência ao espinhos pontiagudos que ela tem pelo corpo. As visitantes da casa de @dinaoren0 têm coloração vermelha e branca e, possivelmente, são da espécie Gasteracantha cancriformis.

Depois de ficar conhecida na rede social, a aranha acabou desfazendo sua teia. Nos comentários, os seguidores dizem que ela “não lidou bem com a fama”. Brincadeiras à parte, as imagens realmente são incríveis e fazem jus ao sucesso. Assista: