Tiros na Cabeça: Bandidos invadem casa e matam garota de 13 anos

Uma adolescente, identificada como [N. F. V. S.], de 13 anos, foi executada com tiros na cabeça no último sábado (11), quando homens armados invadiram a casa onde ela estava, em São José do Rio Claro (315 km de Cuiabá).

O crime aconteceu na propriedade localizada no bairro Jardim Olinda. Na ocasião, a vítima estava na companhia de mais seis pessoas, que fugiram durante a invasão.

De acordo com o boletim de ocorrência, três homens armados chegaram em um veículo Chevrolet Onix, em seguida, um dos criminosos efetuou um disparo para o alto e na sequência o trio invadiu a residência atirando várias vezes.

A vítima não conseguiu fugir e foi atingida com vários tiros na cabeça. Os amigos dela saíram ilesos. Após o crime, os assassinos fugiram.

Uma equipe médica chegou a ser acionada, mas eles apenas constataram o óbito da menor. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, mas até a manhã desta terça-feira (14), ninguém tinha sido preso.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso.