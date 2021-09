Tourão do Humaitá busca liderança da tabela diante do Cacique do Juruá

O Tourão do Humaitá entra em campo nesta quarta-feira (1º) mirando a retomada da liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano diante do Náuas.

O confronto será disputado a partir das 17h, na Arena da Floresta, com arbitragem de Julian Negreiros, assistido por Jean Carlos e Carlos Alberto.

Na vice-liderança com 14 pontos ganhos, uma vitória contra o Náuas empurra o Tourão para a ponta da tabela com 17 pontos, um ponto a mais que o Galo Carijó.

O técnico Márcio Parreiras para o compromisso terá força máxima com o retorno do zagueiro Diego e do atacante Cleisson. O primeiro recuperado de um problema muscular e o segundo vindo de suspensão.

Cacique com duas baixas

Com oito pontos ganhos e sétimo colocado na tabela de classificação do primeiro turno do estadual, o Náuas faz na tarde e noite desta quarta-feira (1º) sua despedida da competição.

O técnico Zacarias Lopes para o duelo não poderá contar com o zagueiro Marcelo e também com o meia Duarte, ambos cumprem suspensão automática por expulsão e terceiro cartão amarelo, respectivamente.

Caio e Neto Bahia serão os substitutos, respectivas. Com isso, o Náuas deve ir a campo com a seguinte formação: Grego; Naldo, Caio, Daniel e Felipe; Marquinho, Guilherme Paulista, Neto Bahia e Théo; Euller e Zubu.