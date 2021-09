Traficante Tatu, conhecido por enterrar drogas, é preso em Porto Velho

A prisão do suspeito foi feita pelo Departamento de Narcótico (Denarc), após investigações. Na terça-feira também foi cumprido a busca na casa onde o suspeito estava.

Por conta da localização da residência, foi preciso acionar o Núcleo de Operações com Cães do Denarc.

No endereço do traficante, na rua Peroba Rosa, a cadela ‘Musa’ identificou o local onde as drogas estavam escondidas.