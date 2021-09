Tragédia: motorista bêbado atropela sete crianças em ponto de ônibus; três morreram

Um motorista invadiu um ponto de ônibus e matou ao menos três crianças na tarde desta quinta-feira (9) na área rural de Campo Limpo Paulista (SP).

A assessoria da prefeitura informou ao G1 que as primeiras informações são de que sete crianças foram atingidas por um carro no ponto de ônibus que fica na Estrada da Bragantina, no bairro Estância São Paulo.

Dois bebês estavam entre elas, sendo que um deles não resistiu aos ferimentos. O outro bebê foi transferido ao Hospital São Vicente, em Jundiaí (SP). As identidades ainda não foram divulgadas.

Ainda segundo a prefeitura informou, foi constatado que o motorista do carro estava embriagado.

A Polícia Militar informou que o homem ficou ferido, sendo socorrido e levado ao hospital. Contudo, a prisão em flagrante foi dada no local com a presença do delegado da Polícia Civil.