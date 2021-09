Tragédia: seis pessoas, entre eles três adolescentes, morrem após carro cair de ponte

Seis pessoas morreram após o carro em que elas estavam cair de uma ponte na madrugada deste domingo (5) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que tinham entre 15 e 28 anos, estavam no mesmo carro.

A corporação informou que o motorista, de 25 anos, perdeu o controle do veículo em uma descida de estrada de terra e o carro caiu dentro do Riachão das Taipas. Além do condutor, havia adolescentes no carro, que tinham entre 15 e 17 anos e outros dois jovens de 21 e 28 anos.

Conforme um parente de uma das vítimas informou à TV Anhanguera, eles eram de Santa Maria, no DF, e estavam indo passar o fim de semana em uma chácara na região do Lago Corumbá 3, em Luziânia.

O Instituto Médico Legal (IML) retirou os corpos no início da tarde deste domingo. Familiares e amigos das vítimas também estiveram no local para buscar objetos pessoais.