Transe mais! Veja 7 benefícios do sexo para sua saúde

Para além do prazer, o sexo, quando praticado de forma consensual, é uma atividade capaz de favorecer diversos aspectos da nossa vida. Mas você sabia que a atividade sexual pode trazer diversos benefícios, especialmente para a saúde? Aumento da autoestima, longevidade, melhora da saúde mental e do sono e até mesmo elevação do bom humor são algumas das vantagens de ter uma noite de prazer.

Assim, para aprofundar mais o assunto e entender o impacto do sexo na sua saúde, conversamos com Stephanie Chagas Feitosa, médica ginecologista, e com Marcos Santos, psicólogo especialista em sexualidade. Juntos, eles listaram por que é fundamental movimentar os lençóis.

Sexo contribui para a saúde física e mental

Segundo Stephanie Feitosa, quando o sexo é praticado sem culpa, é capaz de aliviar dores, acelerar a cicatrização da pele, melhorar distúrbios do sono, aumentar a circulação sanguínea e até a massa muscular. Além disso, de acordo com a ginecologista, o ato também promove o rejuvenescimento e facilita o emagrecimento.

Marcos Santos explica que fazer sexo pode ser uma boa maneira de se exercitar por envolver esforço físico muscular, cardiorrespiratório, transpiração e sua consequente queima de calorias, que podem alcançar números satisfatórios (em média, é possível queimar até 300 calorias por hora).

Mas não para por aí! “A excitação e a conclusão da relação sexual levam a um relaxamento, combatem o estresse e a ansiedade, melhoram o sono e aumentam a sensação de bem-estar”, explica a médica.

