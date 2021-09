Treinador revela desejo de Anderson Silva de enfrentar Floyd Mayweather

Após vencer Tito Ortiz por nocaute no último sábado (11), Anderson Silva deixou seu futuro em aberto no boxe. De olho em novos desafios, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC se ofereceu para enfrentar os irmãos Jake e Logan Paul, youtubers que têm feito barulho no mundo da nobre arte. Mas enquanto o brasileiro ainda não tem um novo adversário confirmado, sua equipe já sonha com uma superluta.

Atento ao sucesso dos astros da internet no esporte, Luiz Dórea, treinador de boxe de ‘Spider’, valorizou a importância que os irmãos Paul trazem para a modalidade, mas adiantou um sonho que tanto ele como Anderson carregam em comum. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight,o profissional abriu as portas para um confronto entre o ex-UFC e Floyd Mayweather (clique aqui ou veja acima)

“Temos o ‘novo normal’, com os irmãos youtubers, com milhões de seguidores, se testando e se promovendo bastante. É um grande negócio. Os irmãos falaram dele e Anderson está preparado para qualquer um. Mas acho que uma luta que deveria acontecer era entre Floyd Mayweather e Anderson Silva. Um dos maiores atletas do boxe contra um dos maiores do MMA mundial. O Floyd enfrentou o Logan Paul que não tem tanta experiência no boxe em uma luta de exibição. Acho que poderia ter um acordo. Essas lutas contra youtubers pode acontecer também, porque Anderson quer algo que o motive. Vamos ter boas notícias em breve”, revelou o treinador, emendando.

“É um desejo meu e dele (essa luta). Temos um grande respeito por Floyd Mayweather e é um dos maiores atletas do boxe da história. Ele se testou contra um youtuber mais pesado que ele, então por que não Anderson Silva? Iria bater todos os recordes de pay per view. Nós gostaríamos de fazer. Tem tudo a ver”, completou Dórea.

Nesta semana, depois de Anderson manifestar um interesse em encarar Jake Paul, o youtuber fez questão de afastar essa hipótese. Embora tenha elogiado o brasileiro, a celebridade afirmou que não tinha interesse nesse combate. Questionado sobre essa recusa, Dórea sugeriu que o americano e seu irmão, Logan, não teriam coragem de enfrentar um atleta do nível de ‘Spider’ e não deixou de provocar.

“Não descartamos encarar esses irmãos youtubers. Eles promovem muito bem a luta, mas tecnicamente não têm a condição de enfrentar grandes atletas. O Jake escolhe seus rivais, se promove bem, o Logan se promoveu bem enfrentando o Floyd. Se a televisão promove, o público quer ver, então acho que isso vai durar por muito tempo. Só não sei se o Jake e o Logan vão se arriscar a enfrentar Anderson. Vamos ver se ele tem essa atitude. Entrar no ringue com Anderson Silva não é para qualquer um”, finalizou o treinador que também acompanha Junior ‘Cigano’, Robson Conceição, entre outros.