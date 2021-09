Três homens morrem em hospital após troca de tiros, diz polícia

Três homens com idades entre 21 e 30 anos morreram na noite desta terça-feira (7), suspeitos de trocarem tiros com a polícia no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Quatro armas e munições foram apreendidas.

Segundo a polícia, uma equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima sobre um grupo criminoso que estava na rua Corrupião Preto e se preparava para atacar uma facção criminosa rival no mesmo bairro.

Por volta das 22h, a polícia foi até o local da denúncia e houve troca de tiros. Três suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos para o Hospital Platão Araújo, mas não resistiram. Um deles tinha passagem por tráfico de drogas.

Foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, uma espingarda e mais de 30 munições de diversos calibres. O material apreendido foi levado até o 14° Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi apresentado.

De acordo com a polícia, o bairro Jorge Teixeira está registrando muitos homicídios e o número de denúncias aumentou. A maioria das mortes tem relação com acerto de contas pelo tráfico de drogas.

Na manhã desta terça-feira (7), um homem foi assassinado no bairro Jorge Teixeira e um casal foi baleado.