Três homicídios são registrados em menos de três horas em bairro de Manaus

Três homicídios foram registrados na noite desta terça-feira (31) no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que os mesmos criminosos tenham cometido os três assassinatos.

O primeiro crime ocorreu na Rua G, comunidade Bairro Novo. A vítima, um homem não identificado, foi morta a tiros próximo a um rip rap. A polícia disse que testemunhas não souberam passar mais detalhes do caso. A vítima tinha uma tatuagem no pescoço com a frase “fique rico ou morra tentando”.

O segundo crime aconteceu na Rua Mangarataia. Um jovem de 23 anos foi morto também a tiros. De acordo com a polícia, a vítima tinha acabado de voltar da natação e estava com um amigo na calçada.

“Ele estava vendo a motocicleta de um amigo, tinha interesse em comprar uma, e na hora que se sentou e colocou o capacete, um carro branco parou e atiraram contra ele. Segundo a família, ele não era envolvido com o crime. Os vizinhos também disseram que ele era trabalhador, tudo indica que morreu por engano”, disse uma fonte policial.

O terceiro crime foi registrado na rua Peixe Cavalo. Um homem de 39 anos foi baleado no local por criminosos em um veículo. Ele foi socorrido para o Hospital Platão Araújo, mas não resistiu.

Os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para identificar a autoria e motivação dos crimes.