Tribunal de Justiça abre concurso com 43 vagas; remuneração de até R$ 9.834,5! veja edital

Foi divulgado novo edital do concurso TJ RO. A seleção conta com abertura de 43 vagas imediatas para lotação no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, além de formar cadastro reserva junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. As oportunidades são para profissionais de níveis médio e superior.

O certame está sendo organizado sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Continue acompanhando a matéria e confira os detalhes.

Vagas do concurso TJ RO

Lotação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – nível superior

Analista Judiciário – Administrador: 01 vaga;

Analista Judiciário – Analista de Sistemas: 02 vagas;

Analista Judiciário – Contador: 01 vaga;

Analista Judiciário – Biblioteconomista: 01 vaga;

Analista Judiciário – Economista: 01 vaga;

Analista Judiciário – Enfermeiro: 01 vaga;

Analista Judiciário – Médico do Trabalho: 01 vaga;

Analista Judiciário – Médico Psiquiatra: 01 vaga;

Analista Judiciário – Assistente Social: 01 vaga;

Analista Judiciário – Oficial de Justiça: 01 vaga;

Analista Judiciário – Pedagogo: 01 vaga;

Analista Judiciário – Psicólogo: 01 vaga.

Lotação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – nível médio

Técnico Judiciário: 30 vagas.

Lotação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – nível superior

Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas: cadastro reserva.

Remunerações totais por cargo

Os cargos informados anteriormente serão lotados em Porto Velho e demais comarcas do estado de Rondônia. A remuneração total, considerando vencimento básico, auxílio-alimentação, auxílio-saúde e e auxílio-transporte, é de:

R$ 8.223,41 para Analista Judiciário;

para Analista Judiciário; R$ 5.397,24 para Técnico Judiciário;

para Técnico Judiciário; R$ 9.834,51 para Analista de Tecnologia da Informação.

Concurso TJ RO: inscrições

Os interessados em participar do concurso TJ RO devem solicitar inscrição, exclusivamente via internet, no período de 06 a 29 de setembro de 2021.

Basta acessar a página do concurso público, junto à banca organizadora Fundação Getúlio Vargas, e preencher o formulário para o cargo que deseja concorrer.

Haverá cobrança de taxa de inscrição, nos seguintes valores:

R$ 100,00 para nível médio;

R$ 130,00 para nível superior.

Atenção: em alguns casos será possível ter isenção total do pagamento da taxa de inscrição. Leia o edital completo e saiba os detalhes.

Concurso TJ RO: etapas

Os candidatos serão avaliados em até duas etapas: provas objetivas e prova discursiva.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 31 de outubro de 2021 e será composta por 70 questões múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

Cargos de nível superior

Conhecimentos Básico s (História e Geografia de Rondônia e Língua Portuguesa): 30 questões;

s (História e Geografia de Rondônia e Língua Portuguesa): 30 questões; Conhecimentos Específicos (varia conforme a especialidade): 40 questões.

Cargo de nível médio

Conhecimentos Básicos (História e Geografia de Rondônia e Língua Portuguesa): 30 questões;

Conhecimentos Específicos (Noções de Direito Administrativo, Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Processual Penal, Noções de Administração de Recursos Humanos e Gestão Pública, Matemática, Legislação Específica): 40 questões.

Prova discursiva

Essa etapa será aplicada na mesma data das provas objetivas e contará com uma questão discursiva, valendo 15 pontos, e uma redação, que também vale 15 pontos, para os cargos de nível superior.

para o cargo de Técnico Judiciário haverá apenas com uma redação que vale 30 pontos.

Concurso TJ RO: edital e outras informações

O prazo de validade deste concurso público será por dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do TJ-RO e do TCE-RO.

Para saber outros detalhes do certame, consulte o edital completo disponível no site da Fundação Getúlio Vargas.

Quaisquer dúvidas sobre o concurso público, entre em contato com a banca organizadora pelo telefone 0800-283-4628 e pelo e-mail [email protected]