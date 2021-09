Ultrapassando Rio Branco, Sena registra mais de 600 focos de queimadas em setembro

O município de Sena Madureira registrou, entre os dias 1 e 28 de setembro de 2021, 607 focos de queimadas, segundo o Relatório de Queimadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, disponibilizado na manhã da última quarta-feira, 29. De acordo com o Relatório, houve registro de 3.766 focos em todo estado no mês de setembro.

A capital Rio Branco, teve 452 focos, enquanto Feijó teve 402, sendo os três municípios com os maiores números de focos de queimadas no Estado. Os focos de queimadas em Sena Madureira no mês de setembro correspondem a aproximadamente 16% do número total.

Desde o início do ano até 28 de setembro, Sena Madureira registrou 831 focos de queimadas, sendo 607 só neste mês, ou seja, aproximadamente 73% dos focos de queimadas registrados no município aconteceram em setembro.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas divulga o relatório com dados anuais e mensais, em parcerias com outras instituições como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), Universidade Federal do Acre (Ufac), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).