Urgente: Corpo de homem é encontrado dentro do Igarapé Catiano em Sena Madureira

Nas primeiras horas da manhã deste domingo (26) populares encontraram o corpo de um homem identificado como Alexssandro Lopes de Souza, 24 anos, dentro do Igarapé Catiano, na Região da Rua Siqueira Campos em Sena Madureira.

De acordo com informações repassadas pela polícia militar, através do 8°BPM, a grande probabilidade é que a causa da morte tenha sido um acidente, haja vista, que o Capacete e a moto em que a vítima transitava também estavam no local.

A polícia isolou a área e acionou o peritos do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo e realizar o exame cadavérico, apesar dos fortes indícios de a causa do óbito ter sido um acidente, somente o exame realizado pelos profissionais poderá informar com exatidão o que de fato ocasionou a morte do jovem.