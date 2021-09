Urgente: Gladson deve convocar parte cadastro de reserva da Polícia Civil na próxima semana

Fontes palacianas informaram com exclusividade à reportagem do ContilNet nesta sexta-feira (18) que o governador Gladson Cameli vai convocar na próxima semana uma parte do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil de 2017.

Cameli irá pessoalmente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), assim que retornar de uma agenda fora do Estado, para dar a notícia publicamente aos deputados e aos interessados no chamamento.

De acordo com a fonte, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) já deu o aval para a contratação. O executivo encontrou brecha para a decisão a partir de um estudo elaborado pelos gabinetes dos deputados Pedro Longo – líder do governo na Aleac – e Roberto Duarte (MDB), apresentado ainda nesta semana ao órgão de controle do orçamento do Estado.

Ainda não foi informado qual será o número exato de candidatos que será convocado, além de quais cargos serão contemplados.

O grupo realizou neste ano de 2021 diversos protestos pedindo a contratação, inclusive acampou em frente à Aleac com barracas e cartazes pedindo o apoio dos parlamentares e uma decisão por parte do governo.

Polícia Militar

Nesta sexta-feira (17), o governador fez o chamamento de mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC), durante solenidade realizada no Palácio Rio Branco. A lista dos convocados foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

“Eu acompanhei a luta desses jovens e respeito a determinação de cada um deles por irem atrás de um direito, que é deles. Conseguimos vencer mais um desafio e quem ganha com isso é a nossa população, que contará com policiais militares preparados para combater a criminalidade”, argumentou Cameli.