URGENTE: Homem tem morte súbita em bar na Baixada da Sobral; vídeo e fotos

Francisco de Araújo Lima, de 56 anos, foi vítima de um infarto fulminante na tarde desta segunda-feira (21) na Avenida Sobral, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o homem estava bebendo desde cedo no local e por volta das 14h acabou caindo no chão e os frequentadores acharam que ele estava somente bêbado. Às 16h os populares perceberam que o homem não estava se mexendo e tentaram acordá-lo, mas perceberam que Francisco estava sem vida e com o corpo rígido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.