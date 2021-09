URGENTE: Ministério da Saúde interdita lote de vacina contra Covid-19 enviado ao Acre; entenda

O Ministério da Saúde publicou uma nota, neste sábado (04), pedindo a estados que suspendam a distribuição de lotes com doses da vacina Coronavac que foram envasadas no laboratório não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Acre encontra-se na lista.

Além do território acreano, receberam lotes interditados: Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com nota, caso os lotes já tenham sido distribuídos, os municípios devem ser avisados pelos governos estaduais para que as doses não sejam aplicadas.

Mais de 12 milhões de doses foram interditadas. Todas elas já enviadas via Governo Federal. O Ministério da Saúde ainda não recebeu as informações das secretarias de saúde sobre quais vacinas desses lotes já teriam sido utilizadas.

Saiba quais são os lotes de Coronavac interditados

Lotes já distribuídos (12.113.934 doses):

– IB: 202107101H, 202107102H, 202107103H, 202107104H, 202108108H, 202108109H, 202108110H, 202108111H, 202108112H, 202108113H, 202108114H, 202108115H, 202108116H e L202106038.

– SES/SP: J202106025, J202106029, J202106030, J202106031, J202106032, J202106033, H202106042, H202106043, H202106044, J202106039, L202106048.

Lotes em tramitação de envio e liberação ao Brasil (9.000.000 doses):

IB: 202108116H, 202108117H, 202108125H, 202108126H, 202108127H, 202108128H, 202108129H, 202108168H, 202108169H, 202108170H, 2021081701K, 202108130H, 202108131H, 202108171K, 202108132H, 202108133H, 202108134H

Leia a íntegra da nota do Ministério da Saúde:

“Prezados,

O Ministério recebeu do Instituto Butantan doses prontas que foram envasadas em uma planta não vistoriada pela Anvisa. Soubemos dessa informação ainda há pouco.

A Anvisa, de forma cautelar solicitou a suspensão do uso dessas vacinas.

Por isso solicitamos a todos os estados a não distribuição dessas doses.

Caso já tenham sido distribuídas, solicitamos que avisem os municípios para não aplicação das doses.”