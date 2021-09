Vale? Cueca de Michael Jordan é vendida em leilão por valor absurdo

Segundo o site Lelands, foram feitos 19 lances para a peça, com valor inicial de US$ 500 (R$ 2,6 mil). Pouco mais de um mês depois, as cifras finais superaram a casa dos US$ 3 mil.

O site que realizou o leilão teria conseguido a cueca por meio de um guarda-costas e amigo de Michael Jordan, John Michael Wozniak, que ainda teria fornecido à empresa ternos, casacos, camisas sociais e gravatas do astro da NBA.