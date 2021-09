Veio aí: Nego do Borel é confirmado em A Fazenda 13

Mais uma nome adiantado com exclusividade pela coluna Leo Dias foi confirmado em A Fazenda 13: Nego do Borel. O anúncio foi feito por Ticiane Pinheiro e César Filho através do programa Hoje em Dia na manhã desta quinta-feira (9/9).

Nem só de sucessos no funk vive a carreira de Nego do Borel. Nos últimos anos, o cantor foi acusado duas vezes de transfobia e viveu um relacionamento conturbado com Duda Reis. Então vamos por partes: Em julho de 2018, Nego lançou o clipe Me Solta, onde interpretou uma personagem feminina cheia de trejeitos, que segundo ele seriam de uma travesti. E é claro que por motivos óbvios, o vídeo desagradou parte da audiência, principalmente a comunidade LGBTQIA+, que criticou o cantor por reforçar estereótipos de pessoas transexuais e travestis. Em janeiro de 2019, o funkeiro voltou a ser criticado por homofobia e transfobia. A treta começou quando Luisa Marilac deixou um comentário em uma foto de Nego do Borel no Instagram. O cantor respondeu chamando a travesti de homem e foi amplamente criticado nas redes sociais. Em janeiro de 2021, o relacionamento de Nego de Borel e de Duda Reis chegou ao fim. A influenciadora digital acusou o cantor de estupro, agressão, violência doméstica, lesão corporal e transmissão de HPV. Borel nega todas as acusações e acusa a ex-namorada de injúria, calúnia e difamação. Destas acusações ele foi inocentado parcialmente, mas segue com processos na Justiça. A Fazenda 13 estreia no dia 14 de setembro com a apresentação de Adriane Galisteu e direção geral de Rodrigo Carelli.