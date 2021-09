Veja como tirar o mau cheiro do sofá

A ordem e limpeza dentro de casa parecem-nos fundamentais e gostamos sempre de desfrutar de espaços e mobiliário limpos, para que o nosso dia a dia seja mais agradável.

Mas às vezes, dependendo de onde moramos ou do restante da família, por exemplo no caso de termos animais de estimação, a limpeza pode ser um pouco mais complicada e deve ser feita com mais regularidade ou encontrar truques que nos ajudem a agilizá-la.

Um dos móveis que mais sofre é o sofá. É um dos mais utilizados numa casa, visto que costuma ser um ponto de encontro com o resto da família, mas também o local perfeito para descansar, ver televisão, brincar ou simplesmente relaxar.

As manchas são algo inevitável que, no final, por mais que se usem as tampas ou se tratem com o máximo cuidado, acabam aparecendo, mas são mais fáceis de evitar do que o mau cheiro, que pode permanecer constantemente apesar da lavagem. o sofá. Se é um problema comum em sua casa.

Vinagre branco para remover odores no sofá