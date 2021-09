Veja sinais que indicam que seu filho sofre de algum transtorno mental

Mais de um ano e meio após o início da pandemia, e a abordagem sobre as preocupações, danos e cuidados com a saúde mental nunca esteve tão em alta. Alguns sintomas e quadros, como ansiedade e depressão, ficaram mais evidentes nessa fase complexa que estamos vivendo, mas é importante dizer que os transtornos mentais não acontecem “do nada”, pelo contrário, eles tendem a surgir de forma gradual, desde cedo, o que nos leva a direcionar um olhar mais atento para a infância e adolescência.

Mudanças de humor e de comportamento, alterações de apetite, no padrão de sono, irritabilidade, redução do rendimento escolar, desinteresse em atividades habituais, de lazer, e isolamento —muitos adolescentes passam a ficar longas horas em seu quarto — são sinais que podem indicar algum problema de saúde mental, afirma Gabriela Crenzel, psiquiatra de crianças e adolescentes, mestre em saúde da criança, presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e uma das autoras do livro “Saúde Mental da Criança e do Adolescente”.

