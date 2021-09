Ventos e granizo causam pânico e prejuízos no Vale do Juruá; fotos e vídeos

Uma ventania na tarde desta terça-feira (21) causou pânico e prejuízos em Cruzeiro do Sul. No aeroporto da segunda maior cidade do Estado, poucos se decolagens foram temporariamente suspensos por causa da ventania, que chegou a causar danos num hangar de aviões de pequeno porte.

No centro da cidade, uma árvore caiu sobre um carro estacionado na rua. Na hora do acidente, o carro estava vazio e ninguém ficou ferido.

Em Mando Lima, distante 45 quilômetros de Cruzeiro do Sul, na tarde de segunda-feira (20) choveu granizo. Nesta terça-feira, a cidade também foi sacodida pelos ventos.

Fotos e vídeos: Reprodução