Vereador Adailton Cruz recebe prêmio Anna Nery, maior honraria da enfermagem no Brasil

O enfermeiro José Adailton Cruz Pereira, que também é vereador de Rio Branco/Ac, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) e conselheiro do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), recebeu na noite desta quarta-feira, 29, em Florianópolis, Santa Catarina, o Prêmio Anna Nery, uma homenagem de reconhecimento e apreço por suas lutas em defesa da categoria com desvelo e eficiência, tendo como compromisso com a enfermagem o senso de humanização e cuidado.

“Recebo esta honraria com muita emoção e alegria, dedico a cada profissional que perdeu sua vida no combate ao COVID-19, e aos meus colegas que sofrem, sangram e fazem de fato a nossa saúde viver”, dedicou Adailton. “Com a enfermagem o Brasil e o Acre estão virando a página da pandemia, seja na assistência ininterrupta, dia e noite nos leitos, nas emergências, nas UTIs, nos SAMUs ou vacinando todos os brasileiros”, completou.

Durante a cerimônia, Adailton Cruz defendeu que a enfermagem merece respeito, valorização, apoio e reconhecimento, e que isso nunca existirá se não houver salários dignos e jornada de trabalho digna aos profissionais da saúde.

“Gratidão a cada profissional de enfermagem, técnico, auxiliar e enfermeiro do nosso Estado, ao Coren/Ac, ao Cofen, à minha família, aos profissionais de saúde e a Deus. Jamais desistiremos de lutar por nossos direitos, pelos nossos sonhos”, finalizou Adailton.

Sobre o prêmio Anna Nery

O Prêmio Anna Nery é a maior láurea concedida pelo Cofen a profissionais de enfermagem brasileiros que se destacaram por seu exercício profissional. O evento ocorre anualmente, e homenageia enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que, apesar de terem histórias e trajetórias distintas, são unidos pela dedicação a uma profissão que cuida de vidas e é essencial para a saúde coletiva.

Criado em 2012, o prêmio tem o objetivo de reconhecer e valorizar esses profissionais que contribuem com suas práticas para uma enfermagem cada vez mais qualitativa.

A premiação é instituída e regulamentada pelas Resoluções Cofen nº 482/2015 e nº 601/2019, e todo ano cada Coren deve indicar um profissional, por meio de Reunião de Plenário, para receber o prêmio no Congresso Brasileiro dos Conselhos (CBCEnf).