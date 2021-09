Via Pedro Longo, Gladson manda mensagem à Igreja Católica: “Atuação se confunde com nossa própria história”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) não compareceu à sessão solene realizada no Teatro Náuas, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira (30), mas foi representado pelo vice-governador, Wherles Rocha (PSL) e enviou uma mensagem governamental que foi lida pelo seu líder na Aleac, deputado Pedro Longo (Progressistas).

Na mensagem, ele explica a ausência. “Compromissos inadiáveis da minha agenda de governador me impediram de estar presente a essa tão importante e justa sessão Solene da nossa Assembleia Legislativa que homenageia o fundamental trabalho da Igreja Católica para o desenvolvimento social, humano e econômico de Cruzeiro do Sul”, diz mensagem.

Ele agradeceu aos deputados pelo reconhecimento em levar ao Juruá e aproveitou para agradecer aos parlamentares pela atuação junto ao povo.

“Encontrar palavras para falar da importância da Igreja Católica para Cruzeiro do Sul e toda a região do Vale do Juruá não é fácil. Isso porque a atuação dos padres e irmãos se confunde com a nossa própria história. Então a influência da Igreja Católica no Juruá está refletida diretamente na própria organização social de Cruzeiro do Sul e de todos os municípios da nossa região”.

Gladson lembrou que ele foi aluno do Colégio São José. “Tudo que aprendi na minha infância e adolescência se deve a dedicação amorosa dos padres e freiras que ali ensinavam. Para finalizar quero desejar uma sessão produtiva a todos! Viva o legado da Igreja Católica! Viva Cruzeiro do Sul! E viva o Juruá!”.