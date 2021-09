Vídeo: acreana Raissa Barbosa é pedida em casamento por astro do pornô gay; fãs estão chocados

Pra quem ficou perdido e sem entender nada, este colunista explica tudo: antes de se confinar na ‘Fazenda’, a acreana namorava um rapaz chamado Wellington, mas nas redes sociais ele era mais conhecido como Victor Ferraz, nome utilizado nas lives pornôs que ele fazia no Instagram durante o auge da quarentena de Covid-19. O ator pornô é famoso por sua especialidade em sexo com outros homens.

“E agora, o que faz com isso?”, perguntou Raissa ao namorado. Ele, então, pegou a aliança e colocou em seu dedo anelar da mão esquerda. O casal ainda não confirmou um noivado, porém, tudo indica que eles irão se casar. A notícia foi destaque em vários sites do país.

