Vídeo: amante tenta fugir pela janela após chegada da esposa; final é espetacular

O que você faria de descobrisse que está sendo traído(a)? Essa sem dúvida é uma das sensações mais frustrantes para a maioria das pessoas, que não aceitam ter sido vítimas da infidelidade do parceiro ou parceira.

Existem várias formas de descobrir e lidar com uma traição. As mulheres da história que você verá a seguir mostraram os dois lados: o de quem sofre a infidelidade e o de quem comete. As imagens se tornaram virais recentemente.

Um vídeo compartilhado mostra toda a cena. Uma mulher, que acredita ser a companheira do homem que está dentro da casa, chega ao local gritando e mandando ele abrir a porta, já suspeitando da infidelidade.

No hay en Netflix una producción mejor que esta pic.twitter.com/vbxkuxtTZ0 — Catamarco (@Catamarco) September 7, 2021

Após vários gritos, o sujeito, de nome não revelado, finalmente decide abrir. Mas enquanto a mulher entra, o homem manda a amante pela varanda e ela é recebida lá em baixo por alguns moradores da rua que pararam para ver a cena.

Com medo de ser pega, a amante entra em uma caixa de papelão que estava nas proximidades da casa. A suposta namorada do homem desce e continua aos berros. Enquanto isso, a amante permanece da caixa.

Mas ao ver que a mulher não ia embora, a amante resolveu sair da caixa e começar a correr. Não há informações de onde o caso aconteceu nem da identidade das protagonistas., pois o vídeo não mostra o que aconteceu depois que a vítima da traição correu atrás da amante do homem.

O fato é que o vídeo se tornou viral nas redes sociais em pouco tempo e, apesar de ser uma situação séria devido à traição, os internautas se divertiram com as imagens.