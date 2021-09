Vídeo: aos prantos, influencer “Acreana” chora e desabafa assédio e agressão em SP: “Foi desesperador”

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O influenciador Thiago Matheus, mais conhecido como “Acreana” passou por uma situação assustadora de assédio e agressão em São Paulo. Após se negar a ficar com um homem, “Acreana” levou socos no rosto e apanhou na rua da capital paulista.

Thiago usou seu Instagram para falar que procurou o posto da Polícia Militar de São Paulo, não teve o devido acolhimento após a agressão. Além disso, também não recebeu ajuda em uma padaria. Em lágrimas, ele relatou o caso para os mais de 700 mil seguidores.

Tudo começou com um simples elogio no centro de São Paulo. A situação, entretanto, saiu do controle quando o homem avançou e tentou arrastar “Acreana” contra a vontade. O influenciador passou por uma cirurgia recente no nariz e explica que se defendeu como pôde.

“Nunca pensei que uma pessoa iria me obrigar a ficar com ele, não queria, começou a me puxar pelo braço. O cara começou a bater no meu rosto e defendi meu nariz, porque passei por rinoplastia. Foi desesperador, não desejo para ninguém”, desabafou em seus stories.

A ajuda só chegou quando “Acreana” mostrou o perfil nas redes sociais, com vários seguidores. “Acreana” relatou que neste momento, o policial resolveu acolher o influenciador.

